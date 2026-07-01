Après une altercation entre deux individus à Jette, la police met la main sur 27 plants de cannabis

Une bagarre entre deux individus à Jette, le 27 juin dernier vers 15h, a mené à la découverte d’une plantation de cannabis.

Une personne sans-abri a déclaré à la police être entrée dans une habitation qu’elle pensait abandonnée afin de s’y reposer, avant d’être mise dehors par le propriétaire des lieux. Selon ce dernier, le sac de la personne sans domicile fixe est resté à l’intérieur, ce qui aurait provoqué l’altercation.

“Sur place, les policiers retrouvent effectivement le sac du sans-abri, contenant des outils susceptibles de faciliter des effractions, lequel est placé sous scellés dans le cadre de la privation de liberté“, explique la zone de police de Bruxelles-Ouest.

Le suspect a ensuite déclaré à la police être monté au dernier étage de l’habitation et y avoir trouvé une importante plantation de cannabis, avec une forte odeur.

“Au vu de ces déclarations, les policiers procèdent à une visite domiciliaire. Ils constatent au dernier étage de l’habitation une installation destinée à la culture de cannabis (bacs de terreau, tentes de culture, lampes chauffantes)“, déclare la police.

Bilan de la perquisition : 27 plants de cannabis et 25,6 grammes de cannabis non conditionné.

Le propriétaire de l’habitation a été privé de liberté et conduit au commissariat. Les deux individus, après leurs auditions, ont été mis à la disposition du parquet de Bruxelles.

BX1 – Photo : zone Bruxelles-Ouest