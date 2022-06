Après sa candidature comme capitale de la culture en 2030, Bruxelles identifie trois chantiers

Dès cet été, l’équipe de Bruxelles 2030 organise des événements afin de renforcer l’identité cosmopolite de Bruxelles, créer des synergies entre les forces vives existantes et coconstruire un projet avec l’ensemble de la population, en particulier la jeunesse.

Bruxelles, capitale européenne de la culture en 2030 ? C’est le projet de Hadja Lahbib et Jan Goossens, soutenus par la Région bruxelloise. Après avoir officiellement déposé une candidature en février 2020, Hadja Lahbib et Jan Goossens ont présenté aujourd’hui les prémices de ce projet.

Trois chantiers

Le projet de candidature de Bruxelles 2030 dessine petit à petit ses premiers contours. Trois chantiers ont été identifiés ; “par la création d’un imaginaire collectif, renforcer l’identité d’une ville-Région cosmopolite en pleine mutation ; par des espaces de rencontres, créer de nouvelles synergies entre les forces vives existantes ; par la participation, co- construire un projet avec l’ensemble de la population, en particulier la jeunesse“, peut-on lire dans un communiqué de presse.

Des événement tout au long de l’été

Du 4 au 8 juillet aura lieu le laboratoire citoyen Summer Assembly dont le but est d’offrir un temps d’échanges autour des pratiques culturelles. Dans le même temps et durant les vacances, une dizaine de propositions artisitiques axées sur la participation et la mémoire vivante de la capitale sera organisée dans les rues et foyers bruxellois. Le public y retrouvera notamment le festival littéraire vagabond Asmara-Addis Literary ou encore le festival Park Poetik. La première programmation estivale de Bruxelles 2030 célèbre le territoire, les identités multiples et la jeunesse.

En septembre, Bruxelles 2030 s’invite dans les brochures, premières ou vernissages. De même que l’Urban Caravan de Bruxelles 2030 traversera le centre-ville afin d’amener le public au Théâtre National.

Y. Mo. – Photo : brussels2030.be