Après les grèves, Bruxelles-Propreté accélère le ramassage des sacs poubelles

Depuis plusieurs jours, les trottoirs de Bruxelles sont encombrés de sacs poubelles en attente de collecte. Une situation que Bruxelles-Propreté explique par les deux grèves nationales qui ont perturbé ses services les mardi 20 et jeudi 22 mai derniers.

Face aux désagréments causés, l’Agence présente ses excuses aux habitants de la capitale et assure que des opérations de rattrapage ont été mises en place dès la fin des mouvements sociaux. Certaines sont encore en cours ce samedi 24 mai.

Les efforts de ramassage sont concentrés en priorité sur les zones à forte affluence ce week-end : les abords du parcours des 20 km de Bruxelles, ainsi que les quartiers proches du stade Marien et de la place Van Meenen à Saint-Gilles et Forest, où un match de football est attendu. Dans ces zones, la situation devrait être entièrement résorbée d’ici ce samedi après-midi.

Dans les autres communes touchées, les opérations de nettoyage ont déjà commencé, mais tous les quartiers n’ont pas encore été desservis. Le travail se poursuivra dès ce lundi et devrait s’étendre sur trois à quatre jours.

Bruxelles-Propreté appelle les riverains à ne pas rentrer leurs sacs non ramassés et remercie la population pour sa patience et sa compréhension dans ce contexte exceptionnel.

Rédaction