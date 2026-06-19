Après dix ans de transformation, la Ville de Bruxelles inaugure les nouveaux abords de Brucity

La Ville de Bruxelles a inauguré jeudi les nouveaux aménagements réalisés autour de Brucity, son centre administratif, dans le cadre de la transformation du centre-ville engagée depuis une dizaine d’années.

Le projet, qui a nécessité un investissement de près de huit millions d’euros, a permis de réaménager environ 15.000 m² d’espace public aux alentours de l’hôtel administratif. Plusieurs rues du quartier ont été repensées afin de favoriser les déplacements à pied et à vélo, tandis que certaines zones ont été piétonnisées.

Les travaux ont également intégré une importante composante environnementale avec la plantation de 43 arbres, la création de plus de 1.000 m² d’espaces verts et l’aménagement de surfaces favorisant l’infiltration des eaux de pluie. Du mobilier urbain, des stationnements pour vélos et des arrêts de bus modernisés complètent le dispositif.

Selon l’échevine de l’Urbanisme et de l’Espace public à la Ville de Bruxelles, Anaïs Maes, ce réaménagement s’inscrit dans la volonté de renforcer l’accessibilité, la convivialité et la qualité de vie dans le centre de Bruxelles. “Les abords de Brucity incarnent notre vision d’un centre-ville accessible, accueillant et apaisé, où l’espace public est conçu avant tout pour les citoyens. En renforçant les connexions entre les quartiers, en développant la végétation et en favorisant les mobilités actives, nous poursuivons la transformation du cœur de Bruxelles en un lieu de rencontre et de vie pour toutes et tous.”

La Ville présente ce projet comme une nouvelle étape de la requalification du centre historique, entamée avec la piétonnisation des boulevards centraux et poursuivie ces dernières années dans plusieurs rues et places du Pentagone.

Rédaction