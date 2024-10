Appel à projets « lutte contre la pauvreté infantile » : la Loterie Nationale soutient 54 organisations

La Loterie nationale a reçu jeudi à la bibliothèque royale de Belgique (KBR), à Bruxelles, 54 associations et organisations qui ont répondu à son appel à projets consacré à la lutte contre la pauvreté infantile. Un peu plus d’un million d’euros a été distribué dans ce cadre.

Sur 75 dossiers déposés, ce sont au total 28 projets francophones et 26 néerlandophones qui ont été soutenus grâce à cet appel à projets, disposant d’un budget de 1,022 million d’euros. Chaque association soutenue a ainsi obtenu un montant de 1.000 à 25.000 euros selon les budgets. Ces projets ont été sélectionnés par un jury d’experts de la thématique. Des associations, des CPAS ou encore des clubs sportifs ont figuré parmi les lauréats mis à l’honneur jeudi, à l’occasion de la journée mondiale pour l’élimination de la pauvreté.

On retrouve notamment les RWDM Girls, l’École de cirque de Bruxelles, les CPAS d’Ans ou d’Etterbeek, Caritas International ou encore le Resto du Cœur de la Louvière. Ils ont été mis en avant par la direction de la Loterie nationale, le ministre fédéral de tutelle Vincent Van Peteghem (CD&V) et la ministre fédérale en charge de la Lutte contre la pauvreté Karine Lalieux (PS). La Loterie nationale mène régulièrement ce type d’appel à projets depuis la crise du Covid-19.

Dans ce cadre, un budget est dégagé autour d’une thématique centrée sur le vivre ensemble et l’objectif d’une “société meilleure”. Le tout est financé uniquement grâce aux montants investis par les joueurs dans les jeux de la Loterie nationale. Sur le milliard et demi de revenus engrangés chaque année, près de 350 millions d’euros sont ainsi redistribués “à la société”, parmi lesquels un à deux millions pour ces appels spécifiques. “Nous avons l’objectif d’avoir un effet positif sur la société belge. Cet appel à projets est une illustration de la raison d’être de la Loterie nationale”, a confié le CEO Jannie Haek. “Ces montants sont importants pour la collectivité, pour celles et ceux qui peuvent être oubliés par les subventions ou par certaines autorités”, a-t-il ajouté. “La pauvreté infantile est un enjeu absolu”, a rappelé la ministre Lalieux.

“Un enfant sur cinq est en risque de pauvreté ou d’exclusion. Ce n’est pas seulement un problème d’argent, mais aussi d’accès au logement, à la santé, à une bonne éducation… Ces projets sont essentiels, et nous espérons que le prochain gouvernement fédéral prendra ce problème à bras-le-corps”. “Le soutien de la Loterie nationale est extrêmement important, et nous allons essayer de mener plus d’appel à projets à terme”, a pour sa part annoncé le ministre Van Peteghem. “Notre objectif serait d’en proposer quatre par an, toujours pour les associations et organisations qui nous aident dans ces défis sociétaux.”

La Loterie nationale a ainsi annoncé le lancement d’un nouvel appel à projets, d’un budget de 1,5 million d’euros, autour du thème du développement durable. Celui-ci est soutenu par la ministre fédérale du Climat Zakia Khattabi (Ecolo). Les associations, CPAS et fondations intéressés peuvent déposer leur dossier de candidature via le site de la Loterie nationale jusqu’au 29 novembre. Les projets sélectionnés pourront bénéficier d’un montant maximum de 25.000 euros (ou 80% du budget prévu par projet).

Belga