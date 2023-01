Appel à projet : la Commission communautaire flamande veut faire de Bruxelles une ville pour le jeu

“Au cours de l’été 2023, la Commission communautaire flamande (VGC) veut faire de Bruxelles une ville adaptée aux enfants, débordante d’opportunités ludiques et sportives“, indique Pascal Smet (sp.a) dans un communiqué. Pour ce faire, la VGC lance Playcation, un appel à projet.

“La VGC vise à créer des invitations au jeu et à l’activité sportive dans l’espace public et semi-public, tant pour les enfants que les jeunes et les adultes“. Voici la raison pour laquelle la Commission communautaire flamande (VGC) lance un nouvel appel à projet, ouvert aux organisations et aux particuliers.

Les projets choisis pourront recevoir entre 10.000 et 25.000€ de subsides.

Ces projets prendront place au cœur-même de Bruxelles : “Les administrations communales bruxelloises ont mis à disposition des espaces libres dans leur commune, des lieux dans l’espace (semi-)public pour inviter activement au jeu et à l’exercice“.

Deux types de projets sont recherchés. Tout d’abord, les espaces de jeu qui “modifient l’espace, la disposition ou le plan du terrain ou créent un contexte propice au jeu libre, comme une aire de jeu dans la nature ou une aire de jeu de construction“. Ensuite, les invitations au jeu et à l’exercice qui, elles, “ajoutent à un espace existant des matériaux, des formes ou des activités qui encouragent le jeu et l’exercice libres et non accompagnés“.

