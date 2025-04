Appel à la grève dans les CPAS bruxellois jeudi

La CSC Services publics avait déjà appelé à une journée d’actions dans les CPAS wallons pour la même date du 24 avril.

Douché par les annonces du gouvernement fédéral concernant notamment la réforme des allocations de chômage de longue durée, le front commun syndical appelle à une “journée d’action nationale des CPAS” au travers de mouvements de grève et d’une manifestation à Bruxelles jeudi.

Si la limitation des allocations de chômage figurait dans l’accord de gouvernement, “son exécution précipitée plonge les CPAS dans une situation plus que complexe puisqu’elle n’a fait l’objet d’aucune concertation à ce jour ni d’aucune phase préparatoire et ce, dans un contexte où les difficultés s’accumulent déjà sur le terrain”, déplore mardi la Fédération des CPAS bruxellois, qui “partage pleinement les constats et les revendications des travailleurs en grève”.

La Fédération bruxelloise réclame une concertation immédiate et soutenue, avec l’ensemble des ministres du gouvernement fédéral concernés par les matières CPAS. Elle demande “l’abandon du projet de financement par ‘bonus-malus'” estimant que celui-ci pénalise les CPAS dont les publics sont les plus éloignés de l’emploi, ainsi “qu’une temporisation des mesures cumulatives qui vont impacter les CPAS, car une réforme d’une telle ampleur doit être pensée et accompagnée”.