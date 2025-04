Ans Persoons (Vooruit) sur le projet de budget : “C’est un peu de la poudre aux yeux”

Ans Persoons, secrétaire d’État en charge de l’Urbanisme et du Patrimoine, ainsi que du Commerce extérieur, membre de Vooruit, était l’invitée de Bonjour Bruxelles ce matin. Elle a évoqué les discussions concernant le budget de la Région bruxelloise.

Ans Persoons appelle à davantage de stabilité en Région bruxelloise. Elle balaie donc l’idée d’un potentiel gouvernement bruxellois minoritaire : “C’est clair qu’il vaut mieux un gouvernement majoritaire.” Elle précise aussi n’avoir jamais été invitée à négocier sur ce potentiel gouvernement avec le MR et Les Engagé.e.s sans le PS.

Sven Gatz présentera aujourd’hui au gouvernement une première ébauche de mesures budgétaires. Une sorte de demi-budget pour l’année 2025. Pour Ans Persoons, ce qui va être proposé n’est pas suffisant : “Il faut un véritable exercice budgétaire. Ce qui est sur la table, ce sont des mesures conservatoires, mais ce n’est pas un vrai projet de budget, c’est un peu de la poudre aux yeux.”

La secrétaire d’État rappelle l’importance d’avoir un véritable budget pour la Région bruxelloise : “On ne peut pas continuer avec les douzièmes provisoires une troisième fois, donc il faut un vrai projet de budget.” Elle appelle à négocier un budget pluriannuel, c’est-à-dire au-delà de 2025 : “Il faut faire quelque chose, ça fait quand même neuf mois qu’on est dans cette situation, il faut sortir de cette instabilité.” a exhorté Ans Persoons.

La secrétaire d’État Vooruit veut s’inscrire dans une trajectoire budgétaire vertueuse, qui doit inclure des économies importantes : “Il faut faire des économies à tous les niveaux : au niveau des investissements, des subsides et des administrations. On doit réfléchir à tout et on n’a pas le choix. On doit mettre de l’ordre dans notre budget.” Le retour à l’équilibre budgétaire pourrait, selon Ans Persoons, se faire sur sept ans : c’est pour elle la trajectoire la plus réaliste.

◼︎ Ans Persoons, secrétaire d’État en charge de l’Urbanisme et du Patrimoine, ainsi que du Commerce extérieur, au micro de Fabrice Grosfilley