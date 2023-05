Anderlecht : une 7e “Marche rose”pour lutter contre le cancer du sein

L’organisation sportive Adeps et la commune d’Anderlecht organisaient ce dimanche une marche en soutien à l’action de l’ASBL Pink Ribbon “La Marche rose”, dont le départ a été donné en matinée sur la Drève olympique. Un évènement qui entre dans le cadre de tout un mois de sensibilisation à l’importance d’un mode de vie sain, alors qu’une femme sur neuf sera confrontée au cancer du sein au cours de sa vie.

“En menant une vie saine, nous pouvons éviter 1 cancer sur 3”, souligne Hilde Debackere, administratrice déléguée de l’ASBL. Dimanche avait lieu une véritable marche de 5, 10 ou 20 km, mais sous le nom “La Marche rose”, c’est en réalité tout un mois de défi virtuel qu’organise Pink Ribbon. Les citoyens sont invités à marcher et bouger davantage en ce mois de mai, et à enregistrer leur nombre de pas sur la plateforme internet dédiée (Pink Support), de manière individuelle ou en équipe. “Les inscriptions permettent à Pink Ribbon de mettre sur pied des campagnes de prévention et de nouveaux projets, et d’organiser un soutien psychologique aux (ex-)patients”, indique Hilde Debackere. S’enregistrer comme participant à la Marche rose coûte 10 euros par personne, et il est également possible de “sponsoriser” un participant avec un don. C’est la 7e édition de l’action “La Marche rose“.

Belga