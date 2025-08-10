Anderlecht s’incline sur le fil, à domicile, face à Zulte Waregem

Anderlecht s’est incliné 2-3 face au promu Zulte Waregem, ce dimanche, lors de la 3e journée de Jupiler Pro League. Jeppe Erenbjerg a fait la différence dans les arrêts de jeu.

Après son six sur six, Anderlecht entendait bien poursuivre sur la même voie face à Zulte Waregem. Les Flandriens, revenus en D1A après deux saisons passées en Challenger Pro League, n’avaient pas encore gagné avant ce match.

Ce sont sans surprise les Bruxellois qui ont pris le jeu à leur compte, mais ce sont les visiteurs qui se sont chargés d’ouvrir la marque à la demi-heure. Sur une passe parfaite de Joseph Opoku, Tobias Hendl est allé tromper Colin Coosemans (30e, 0-1). L’action a provoqué le mécontentement dans le camp anderlechtois puisqu’au départ de la phase, Zulte a profité d’un écran de l’arbitre sur Nathan-Dylan Saliba pour amorcer son contre.

Et si le score était de 0-1 à la pause, il ne l’est pas resté longtemps au retour sur la pelouse. Un penalty provoqué par Thomas Claes a permis à Kasper Dolberg d’égaliser (48e, 1-1). Les hommes de Besnik Hasi ont continué leur travail de sape, mais c’est encore Zulte Waregem qui a marqué contre le cours du jeu. Cette fois, Serxho Ujka a placé sa tête sur corner pour faire 1-2 (69e). Anderlecht a cependant rapidement égalisé grâce à un but contre son camp d’Anton Tanghe (73e, 2-2).

Alors qu’on se dirigeait vers un partage, Zulte Waregem a réussi à reprendre l’avantage dans les arrêts de jeu, Jeppe Erenbjerg étant à la conclusion d’un contre éclair (90e+4, 2-3). C’est la première défaite des Mauves cette saison, qui restent bloqués à 6 points et à la 4e place. Zulte décroche son premier succès et grimpe à la 7e place avec 4 unités au compteur.

Belga