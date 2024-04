Anderlecht s’incline à Genk : les Playoffs restent indécis

Devenu seul leader après sa victoire sur l’Union la semaine dernière, Anderlecht n’a pas saisi l’occasion de s’isoler en tête, s’inclinant 2-1 à Genk samedi soir lors de la 4e journée des Champions Playoffs.

Le RSCA reste en tête avec 38 points mais voit les Limbourgeois, 3e avec 34 points, revenir à 4 unités. Genk bousculait le Sporting en début de rencontre. Après que Schmeichel a été mis à contribution par Arokodare (5e, 13e) et El Ouahdi (6e), le gardien danois devait se retourner à la 14e minute et l’ouverture du score signée Arokodare. Le Racing continuait à pousser et coup sur coup, El Khannouss (25e) et Sadick (26e) mettaient le gardien bruxellois à contribution. Amorphe, Anderlecht ne commençait à mettre le nez à la fenêtre qu’aux alentours de la demi-heure, sans vraiment se montrer dangereux. Le premier tir, non-cadré, du RSCA tomba à la 36e des pieds d’Augustinsson. Le Sporting affichait un autre visage en seconde période et se créait deux occasions à la 50e minute. Vandevoordt déviait en corner un coup de tête de Dolberg. Sur le coup de coin qui suivit, Gattoni, laissé seul, envoyait le cuir au-dessus. A la 57e minute, Amuzu y allait d’une frappe lointaine qui vint s’écraser sur le montant limbourgeois. El Ouahdi répliquait deux minutes plus tard d’un tir qui ne passait pas loin du but. Malmenés, les Mauves laissaient passer l’orage et égalisaient à la 76e minute par Dreyer, dont la frappe du gauche prit la direction de la lucarne. L’arbitre sifflait penalty après que Sardella a dévié le ballon du bras (88e). Zeqiri le bottait et trompait Schmeichel (90e+1) pour offrir les 3 points à Genk, qui pointe à un point de l’Union, 2e. La RUSG recevra le FC Bruges (33 points) dimanche (18h30). Le Cercle recevra l’Antwerp à 13h30.

Belga