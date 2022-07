Anderlecht, réduit à dix pendant une heure, s’incline au Cercle Bruges (1-0)

Réduit à dix suite à l’exclusion d’Ishaq Abdulrazak (34e), Anderlecht s’est incliné 1-0 au Cercle Bruges samedi dans un duel de la deuxième journée de championnat. Le Français Louis Torres (75e) a donné les trois premiers points de la saison au Cercle, qui rejoint Anderlecht au classement.

Dominik Thalhammer ne s’est pas contenté de substituer Boris Popovic, suspendu, par Edgaras Utkus. Le coach brugeois a écarté Warleson du but pour le Polonais Radoslaw Majecki et il a titularisé Torres et Olivier Deman à la place de Kevin Denkey et Senna Miangue. A Anderlecht, Felice Mazzù a apporté un seul changement: il a associé en attaque Benito Raman, plutôt que Lior Refaelov, à Sebastiano Esposito.

Battus 2-0 par Westerlo, les Brugeois avaient la rage et ils ont bloqué les Anderlechtois dans leur zone. Tout cet enthousiasme n’a pas généré de grosses occasions mais des cartes jaunes pour Abdulrazak (7e) et Yari Verschaeren (9e). Si, à mi-période, ils ont commencé à passer plus facilement le milieu de terrain grâce aux accélérations de Francis Amuzu et Verschaeren, les Mauves étaient toutefois incapables de s’inviter dans le rectangle adverse. Ce qui n’était pas le cas de l’autre côté puisque Hendrik Van Crombrugghe a dû plonger sur une tête de Leonardo Lopes (26e) avant de dévier une frappe de Dino Hotic (30e). La situation ne s’est pas améliorée pour les Bruxellois lorsque Jan Boterberg a exclu Abdulrazak pour un coup de coude à Lopes (34e). En outre, Adrien Trebel a sauvé sur la ligne une déviation de Deman (37e).

Pas un tir au but, pas une occasion en 45 minutes pour Anderlecht. Mazzu, qui sera averti (88e), a remplacé Majeed Ashimeru par Fabio Silva (46e) afin de tenter de redresser le niveau. Cette manoeuvre n’a pas eu d’effet immédiat puisque les Brugeois sont restés plus menaçants jusqu’à la première occasion des Bruxellois: un coup de tête d”Amuzu, qui a rebondi au sol avant de heurter la transversale (55e). Le coach anderlechtois a encore effectué un double changement avec Kristian Arnstad et Noah Sadiki pour Verschaeren et Raman (59e). Ce changement tactique ne s’est pas non plus révélé être un coup de baguette magique même si Majecki a dû sortir dans les pieds d’Amuzu (66e). Par contre, Deman s’est débarrassé de deux adversaires avant de donner en retrait à Torres (75e, 1-0). Le dernier quart d’heure ne permit pas aux Anderlechtois, trop timorés en attaque, de revenir au score.

Belga – Photo : Belga