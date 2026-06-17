Anderlecht hérite des Suédois de Hammarby IF au 2e tour préliminaire

Anderlecht a hérité du club suédois de Hammarby IF au 2e tour préliminaire de l’Europa League de football 2026-2027, à l’issue d’un tirage au sort effectué mercredi au siège de l’UEFA, l’Union européenne de football, à Nyon en Suisse.

Les Mauves, qui étaient têtes de série joueront en théorie les 23 et 30 juillet pour tenter de se hisser au 3e tour de la compétition. Le match retour se disputera au Lotto Park. Les lieux et dates exactes des rencontres doivent être confirmées au plus tard le 26 juin à l’UEFA.

Le tirage au sort du 3e tour préliminaire sera effectué le lundi 20 juillet et les rencontres jouées les 6 et 13 août. La composition des barrages, qui verront l’entrée en lice de Saint-Trond, seront connus après le tirage sort du 3 août. Les matchs sont programmés les 20 et 27 août.

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