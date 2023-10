Anderlecht en mode rouleau compresseur face à OHL (5-1)

Après le revers très dur encaissé au Standard, le Sporting d’Anderlecht a retrouvé le chemin du succès face à OHL (5-1) à l’occasion de la 12e journée de Jupiler Pro League samedi soir. Une victoire qui permet aux Bruxellois de reprendre la deuxième place (24 points) et de revenir à un point de l’Union Saint-Gilloise, leader (25 points) qui se rend à Westerlo dimanche. Louvain, de son côté, reste 13e, dans la zone rouge avec 12 points.

La rencontre commençait très mal pour les Anderlechtois qui encaissaient au bout de quelques minutes à peine. A l’entrée du rectangle, Kento Misao envoyait une frappe lourde impossible à intercepter pour Kasper Schmeichel (6e, 0-1). Mais les hommes de Brian Riemer se reprenaient rapidement avec une égalisation signée Anders Dreyer qui répondait avec un tir également depuis l’extérieur du rectangle (12e, 1-1). Le festival de frappes lointaines continuait et le Danois s’offrait un doublé avant le retour aux vestiaires sur une nouvelle balle enroulée depuis l’extérieur de la surface (43e, 2-1). A l’inverse du début de match, le Sporting lançait sa seconde période sur les chapeaux de roues avec un but de Kasper Dolberg qui déviait légèrement une tête de Ludwig Augustinsson (47e, 3-1). Mario Stroeykens mettait les Mauves au large avec un quatrième but six minutes plus tard (53e, 4-1). A quelques minutes du coup de sifflet final, Dreyer envoyait une frappe en lucarne et s’offrait un triplé pour parachever la victoire d’Anderlecht (87e, 5-1).

Belga