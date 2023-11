“Anderlecht dans l’oeil des photographes” : la commune comme vous ne l’avez jamais vue

Dans son livre intitulé “Anderlecht dans l’oeil des photographes”, Gaspard Gierse a voulu mettre en avant la commune sous différents aspects.

Son nom est connu de tous les Bruxellois, mais on ne peut pas dire qu’Anderlecht soit l’une des communes les plus touristiques de la capitale. Pourtant, la commune ne manque pas d’intérêt et regorge de diversité, c’est d’ailleurs ce qui en fait son charme. Et c’est le message du livre “Anderlecht dans l’oeil des photographes” de Gaspard Gierse.

“A la base, c’est une envie de la commune de réaliser un portrait photographique d’Anderlecht“, explique Gaspard Gierse, sur le plateau du 12h30 ce mercredi. “Anderlecht est déjà très diverse. Et pour rajouter de la diversité à tout cela, on a travaillé avec avec une équipe de photographes“. Neuf au total. “Je les ai mis au travail, je les ai envoyé couvrir des sujets de manière un peu documentaire mais aussi artistique. J’ai assemblé tout ça, écrit des textes et le résultat est disponible dans le livre.”

L’un des objectifs du livre est d’ailleurs de cerner l’identité de la commune. “J’espère qu’on y est arrivé ! Je pense qu’on a réussi à braquer les projecteurs sur plein de petits morceaux de cette grande mosaïque. On y voit plein de gens, de choses et de paysages urbains différents.”

