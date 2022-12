Passée par Bozar et la Foire du Livre, Marie Noble nommée directrice des Beaux-Arts de Charleroi

Le Palais des Beaux-Arts de Charleroi a annoncé, jeudi, la nomination de Marie Noble au poste de directrice générale et artistique de l’institution, une fonction qu’elle occupera à partir de la mi-mars en remplacement du directeur actuel Pierre Bolle.

Dans le communiqué qui annonce la nouvelle, le conseil d’administration du Palais des Beaux-Arts de Charleroi met en avant l’expérience acquise par Marie Noble depuis 20 ans “dans le domaine des arts vivants et des arts plastiques tant un niveau belge qu’international“. Selon lui, cette expertise permettra à la nouvelle directrice notamment de développer au sein de l’institution “un nouvel axe de création et d’expositions consacré au 9e art“.

Marie Noble a été successivement commissaire adjointe artistique de Mons 2015, directrice des pôles danse, théâtre, littérature et médiation à Bozar et commissaire générale de la Foire du Livre de Bruxelles. Elle a également cofondé et présidé l’ASBL Station, collectif qui accompagne et crée des projets culturels et citoyens.

Belga