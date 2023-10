Amnesty International : Carine Thibaut, nouvelle directrice de la section belge francophone

Carine Thibaut prendra ses fonctions en tant que directrice générale de la section belge francophone d’Amnesty International (AIBF), ce mercredi 1e novembre. Elle succède à Philippe Hensmans, qui part à la retraite après avoir été à la tête d’AIBF durant plus de 30 années. De Greenpeace, au CNCD 11.11.11., en passant par Médecins du Monde, Carine Thibaut est de tous les combats, des luttes qui se renforcent les unes les autres.

« Dans un contexte de recul des droits humains en Belgique et dans le monde, particulièrement en ce qui concerne les groupes de personnes les plus précarisées, Amnesty International est une organisation qui joue un rôle incontournable“ explique Carine Thibaut. “Les attaques visant les droits des femmes, la perpétuation du racisme, la mise à mal du droit de protester et tant d’autres périls qui menacent gravement l’ensemble de nos droits fondamentaux nécessitent une organisation internationale forte de millions de membres et sympathisant·es, menant des campagnes efficaces et des enquêtes rigoureuses.”

Les ONG comme fil rouge

Conseillère politique et porte-parole de Greenpeace, Carine Thibaut a pu très régulièrement s’exprimer sur les enjeux climatiques tant au niveau national qu’international, une dimension qu’Amnesty International investit de plus en plus au vu des menaces que la transformation radicale du climat fait peser sur l’ensemble des droits humains.

Avant d’être engagée dans la lutte contre le dérèglement climatique, elle a été pendant six ans directrice des campagnes au CNCD-11.11.11., où elle a pu mener de nombreuses campagnes, notamment sur les migrations, les accords de commerce, les droits des femmes avec de nombreux acteurs et actrices de la société civile belge.

Auparavant,Carine Thibaut a également œuvré à l’international avec Médecins du Monde en Haïti, en Uruguay et en Argentine, où ses missions visaient à défendre les droits des femmes et l’accès à un avortement sûr et légal.

Amnesty International en profite pour remercier vivement Philippe Hensmans pour son inlassable détermination, son travail acharné et sa constance dans la défense des droits humains.

Photo ©Amnesty International/Pauline Arnould