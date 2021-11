All eyez on brussels : 4eme édition du gala de boxe bruxellois

Malgré une relative confiance, les organisateurs de All Eyez On Brussels, le gala de boxe dont la quatrième édition se déroulera vendredi (18 heures) au Claridge de Saint-Josse, redoutaient malgré tout un peu les décisions du Comité de concertation (Codeco) de mercredi.

“Pas de public, pas de meeting“, avait même très clairement laissé entendre Yassine Maatala (Only One Sports Management), à présent soulagé. Le Covid aura néanmoins affecté All Eyez On Brussels IV, en bloquant chez lui en Ohio l’Américain Devin Vargas, qui devait affronter Joël Tambwe Djeko pour la ceinture WBC silver des bridgerweigt (entre 91 et 101 kg). Le délai s’est en effet avéré trop court pour lui trouver un remplaçant, et Big Joe qui n’a plus boxé depuis son abandon au 12e et dernier round contre Tony Yoka le 5 mars à Nantes, ne montera donc pas sur le ring. Même pas pour un combat sans enjeu.

Du coup la seule ceinture qui sera remise vendredi soir dans l’ancien magnifique dancing de la Chaussée de Louvain est celle, vacante, WBC Youth (U24) Silver des super-welters (entre 66,678 et 69,853 kg). Toujours invaincu après six combats, tous remportés avant la limite, le très ambitieux Nabil Messaoudi, 23 ans, champion de Belgique, ferait un grand bond dans les classements internationaux en battant le Kosovar Edmond Zefi, 24 ans, dans ce championnat en huit rounds qui s’annonce extrêmement serré, vu les références de son adversaire: huit combats, huit victoires, dont cinq avant la limite. “J’ai volontairement placé un gros écueil en travers du chemin qui doit mener Nabil vers la gloire“, avoue d’ailleurs son manager Yassine Maatala. “Il ne servirait en effet à rien de le ménager en lui offrant des combats faciles. Mais je sais ce dont il est capable, et c’est à lui de franchir à présent avec succès cette difficile et cruciale étape de sa carrière. Je suis sûr qu’il va y arriver…”

► REPORTAGE // Anas et Nabil Messaoudi, ou la force des liens du sang pour remporter des victoires

Le welter (entre 63,503 et 66,678 kg) Anas Messaoudi, 28 ans, le frère aîné de Nabil, déjà très habitué aux difficiles combats, même s’il n’en a toujours pas perdu un seul (11 victoires, dont 8 par k.o, 0 défaite !), peut à nouveau s’attendre à une farouche opposition de la part de l’Argentin Miguel Cesario Antin (28 ans, 19 victoires dont 8 par k.o, 8 défaites). Enfin le super welter Moez Zinad, le frère de Malik, invaincu en trois combats disputés à Malte, va par ailleurs boxer pour la première fois en Belgique. Il affrontera Pal Olah, un boxeur hongrois de 26 ans beaucoup plus expérimenté que lui, mais aussi bien davantage habitué à la défaite (38), qu’à la victoire (9), malgré son punch qui lui a permis d’en remporter sept avant la limite…

Six combats Elites figurent à l’affiche de ce gala bruxellois.