Alcool au volant : les conducteurs contrôlés positifs seront interdits de conduite durant 12 heures

À partir de juillet, les conducteurs pris en flagrant délit de conduite en état d’ivresse se verront systématiquement infliger une interdiction temporaire de conduire d’une durée de douze heures. C’est ce que prévoit un amendement législatif publié au Moniteur belge, a annoncé mardi le Service public fédéral Mobilité et Transports.

À l’heure actuelle, les interdictions temporaires de conduire après un contrôle d’alcoolémie positif peuvent encore durer deux, trois, six ou douze heures. “La nouvelle loi prévoit que ces interdictions temporaires de conduire seront désormais prolongées à douze heures dans tous les cas, c’est-à-dire dès qu’un taux d’alcool supérieur à la limite autorisée est constaté chez la personne”, explique le service public.

En retirant systématiquement le permis de conduire pour une durée de douze heures, l’objectif est “d’envoyer un signal fort indiquant que la combinaison mortelle de la conduite et de l’alcool n’est plus tolérée dans notre société”, ajoute-t-il encore.

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