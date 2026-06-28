Albanie: la Révolution des flamants roses trouve un relais à Bruxelles

Une centaine de personnes se sont rassemblées samedi en début de soirée sur la place Poelaert, à Bruxelles, à l’appel du collectif « Bruxelles aux côtés de Tirana », afin d’exprimer leur soutien au mouvement citoyen albanais baptisé « Révolution des flamants roses ». Les participants ont dénoncé des projets immobiliers et touristiques qu’ils jugent menaçants pour plusieurs zones naturelles protégées d’Albanie, tout en réclamant davantage de transparence et de respect de l’État de droit.

Les manifestants ont notamment brandi des pancartes portant les slogans « L’Albanie n’est pas à vendre » et « Stop au bétonnage des zones protégées ». Des slogans en albanais, dont « Rama ik » (« Rama, pars »), visaient également le Premier ministre Edi Rama.

Le mouvement demande l’arrêt immédiat des travaux dans plusieurs zones protégées ainsi que l’abandon de plusieurs projets de complexes touristiques sur le littoral albanais. Les organisateurs réclament également l’abrogation des amendements adoptés en 2024 à la loi sur les zones protégées, estimant qu’ils ont ouvert la voie à des constructions dans des espaces auparavant préservés.

La « Révolution des flamants roses » est née de la contestation de grands projets touristiques, notamment celui porté par l’investisseur Jared Kushner, gendre du président des États-Unis Donald Trump, sur l’île de Sazan. Le mouvement, initialement centré sur la protection de l’environnement, s’est progressivement élargi à une dénonciation de la corruption, du manque de transparence et de la gouvernance du pays.

Les participants ont également insisté sur la nécessité de protéger la biodiversité de la lagune de Vjosa-Narta, habitat des flamants roses, devenus le symbole de cette mobilisation. Ils ont enfin appelé les autorités belges, bruxelloises et européennes à faire pression sur le gouvernement albanais afin qu’il respecte l’État de droit, garantisse une justice indépendante et protège les zones naturelles, estimant que ces exigences doivent constituer une condition du processus d’adhésion de l’Albanie à l’Union européenne.