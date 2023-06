Affaire des visas iraniens : l’intimidation de l’opposition ne restera “pas sans suite diplomatique”, affirme Lahbib à la Chambre

Si les faits rapportés jeudi dans la presse sont avérés, ce ne sera “pas sans suite au niveau diplomatique“, a assuré la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR) à la Chambre face à des députés qui ont rappelé leur absence de confiance à son égard.

La cheffe de la diplomatie belge était à nouveau soumise à un feu nourri de questions à la suite d’une information parue dans Het Laatste Nieuws. Selon le quotidien, la mère de deux opposants iraniens, filmés par la délégation du maire de Téhéran lors d’une manifestation le 13 juin à Bruxelles, a été longuement interrogée par les renseignements en Iran. “Les services de sécurité et de renseignement enquêtent encore sur les événements survenus le 13 juin sur notre territoire“, a expliqué Hadja Lahbib, confirmant la présence de membres de la délégation en train de filmer.

Eclaircissements

Mais “ils ne peuvent donc confirmer avec certitude ce qui a été publié dans la presse. La Sûreté poursuit son enquête“, a conclu Hadja Lahbib. La ministre dit avoir convoqué l’ambassadeur d’Iran et lui avoir indiqué que filmer était inacceptable. Elle a demandé une “réaction rapide et des éclaircissements quant au comportement du maire de Téhéran sur notre territoire.” Et si la réponse n’est ‘”pas satisfaisante“, elle compte s’entretenir avec son homologue iranien. Si les faits sont avérés, “ce ne sera pas sans suite au niveau diplomatique. L’intimidation est inacceptable sur notre territoire.”

Bien que pas convaincus par la réponse, le PS et Ecolo-Groen, dans la majorité, approuveront dans la soirée la motion pure et simple visant à éviter de soumettre Hadja Lahbib à une motion de méfiance déposée par l’opposition N-VA. L’intention des socialistes et des écologistes est de ne pas mettre le gouvernement en danger.

►Reportage et dernières infos en direct d’Ameline Delvaux, Arnaud Bruckner, T. Rommens et Pierre Delmée

► Découvrez ici tous nos articles sur l’Affaire des visas iraniens

Belga