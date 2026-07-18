Action symbolique à Bruxelles pour demander une politique alimentaire pour les pigeons

Une action symbolique pour sensibiliser à la cause des pigeons a été menée samedi en fin de matinée devant la Gare Centrale de Bruxelles.

L’initiative a été organisée par Bite Back, une organisation de défense des droits des animaux, à l’occasion de la journée mondiale pour la défense des animaux liminaires, des animaux qui vivent en liberté dans les espaces urbains et périurbains, sans appartenir aux catégories d’animaux domestiques ou sauvages.

“Nous estimons qu’il faut accorder plus d’attention aux pigeons dans la législation bruxelloise”, a déclaré Anthe Lainé, coordinatrice de campagne pour Bite Back. “Il y a beaucoup de pigeons à Bruxelles. Ils ne reçoivent que très peu de protection.”



Les participants à l’action portaient des pancartes indiquant “Soyez gentils avec les pigeons”, ou encore “Les pigeons sont aussi des habitants de la ville”.

Des tracts de sensibilisation ont été distribués aux passants, ainsi qu’un QR code renvoyant vers une pétition, qui demande la mise en place d’une politique bruxelloise alimentaire claire pour les pigeons, ainsi que l’administration de contraceptifs permettant de réduire leur reproduction.

“Nous estimons qu’une population de pigeons moins importante est bénéfique pour les humains, mais aussi pour les pigeons eux-mêmes”, a expliqué Anthe Lainé. “Ils peuvent mieux se nourrir, trouvent davantage de nourriture et sont moins susceptibles de contracter et de transmettre des maladies.”



Selon les organisateurs, il n’y a pas assez de nourriture adaptée disponible pour les pigeons en ville, et ce qu’ils trouvent à manger n’est généralement pas bon pour leur santé.

Les participants ont également voulu alerter sur un phénomène récurrent : les pigeons se blessent en cherchant à se nourrir, en s’emmêlant les pattes avec des fils, du plastique, ou encore des cheveux, provoquant “un resserrement de leur orteil et parfois leur mort”.£

Belga