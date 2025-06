Action nationale du 25 juin : la Stib s’attend à de fortes perturbations sur son réseau

La société de transports en commun bruxellois ne peut pas encore prévoir l’ampleur des perturbations, mais elle conseille aux voyageurs de privilégier d’autres solutions de mobilité pour les déplacements à Bruxelles ce jour-là.

Le réseau de la Stib sera fortement perturbé le 25 juin en raison d’une journée d’action nationale, prévient-elle mercredi.

Des perturbations importantes sont attendues sur le réseau de métro, de tram et de bus en raison de la participation de membres de son personnel à la journée d’action, note la Stib. “La société bruxelloise de transport public mettra tout en œuvre afin d’assurer au moins une partie du service et informera ses voyageurs en temps réel de la situation sur son réseau”, précise-t-elle. Les voyageurs seront informés via le site internet de la Stib, son application mobile, sa page Facebook, son nouveau canal Whatsapp et sur les écrans de temps d’attente aux arrêts et stations.

Belga