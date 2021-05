Actifs dans le vol de bagages dans les gares bruxelloises, quatre hommes ont été arrêtés

Quatre hommes ont été arrêtés ce mercredi.

Ils étaient actifs dans le vol de bagages dans plusieurs gares bruxelloises : ce mercredi, quatre hommes ont été arrêtés par la police, au terme d’une enquête initiée et menée par les trekkers de la zone Bruxelles Capitale – Ixelles, avec le soutien de la police des chemins de fer, où la plupart des plaintes étaient déposées.

“Lors de la perquisition menée en leur point de chute situé à Anderlecht, les enquêteurs ont retrouvé un ordinateur portable volé quelques jours plus tôt à la Gare Centrale (le propriétaire a été contacté pour se voir remettre son bien), une trentaine de sacs à dos, deux fausses cartes d’identité ainsi qu’une troisième (vraie mais établie sous une fausse identité), différentes devises étrangères et des éléments de preuve les rattachant aux larcins connus et, pour la plupart, enregistrés par les caméras de vidéosurveillance présentes dans les infrastructures ferroviaires“, détaille la zone de police PolBru dans un communiqué.

La technique de la tache

Pour mener à bien leur entreprise, les voleurs utilisaient la technique dite de la tache, rapporte la police : “sur base du principe bien usité par les pickpockets du ‘guetteur-tireur’, les particuliers impliqués salissaient le vêtement de sa future victime par le biais de mayonnaise, confiture ou autre aliment, de l’avertir de la mégarde connue et de se mettre à l’aide d’un mouchoir à tenter de nettoyer ladite tache. Détournant de la sorte totalement l’attention de la proie, un complice s’empare tout simplement de son bien laissé sans surveillance, et quitte sous le regard bienveillant des guetteurs complices les lieux le plus naturellement possible“.

Au total, 13 dossiers de vol sont à l’instruction concernant ces quatre hommes, pour l’heure. Ils étaient tous déjà connus de la police pour des faits de vol et de séjour illégal, et l’un d’eux étaient aussi recherché pour deux ordonnances de capture. “L’enquête se poursuit afin de déterminer leur implication dans une dizaine d’autres faits de pareille nature”, précise la police. Ils ont été placés sous mandat d’arrêt, et sont emprisonnés à Saint-Gilles.

