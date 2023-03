Accord fédéral sur la crise de l’accueil : “On reste plutôt inquiets”, indique Mehdi Kassou

Un accord a été conclu dans la nuit de mercredi à jeudi au niveau du fédéral pour tenter de régler la crise de l’acceuil. Un mandat a été donné la secrétaire d’État de créer 2.000 places supplémentaires et structurelles. Celles-ci s’ajoutent aux 8.000 déjà activées au cours des derniers mois. Quelque 2.000 places seront par ailleurs libérées. Les nouvelles places doivent permettre d’éviter des situations similaires à celles de la rue des Palais ou devant le Petit Château.

Mehdi Kassou, porte-parole de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés était l’invité du 18h. Il reconnait une avancée mais évoque quelques réserves : “On est plutôt inquiet parce que ça ne représente pas une solution qui permettrait de régler la situation actuelle de 3.000 personnes qui ont introduit une demande d’asile et qui n’ont pas obtenu de protection matérielle et qui se retrouvent toujours en rue (…) Quant à l’activation de la solution pour les containeurs, on parle d’une solution pour le mois de mai (…) et les autres solution ne favorisent que la sortie d’une centaine de personne“. Selon lui, “ce n’est pas une grande réponse à la crise de l’accueil qui dure depuis plus d’un an en Belgique“.

Il salue par ailleurs l’annonce du soutien financier à la Région bruxelloise, ou encore l’inscription dans la loi de la décision de ne pas enfermer d’enfants.