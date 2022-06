Interdiction de l’abattage sans étourdissement : le texte de DéFI rejeté en commission

Après plusieurs semaines d’auditions, la commission de l’Environnement du Parlement bruxellois est passée au vote, ce mercredi matin.

L’ordonnance déposée par DéFI, Groen et Open VLD et proposant l’interdiction de l’abattage d’animaux sans étourdissement, a été rejetée par la commission de l’Environnement du Parlement bruxellois, ce mercredi matin. Les membres de DéFI, du MR, de Groen et de la N-VA ont voté pour le texte (6 voix), les membres du PS, du PTB et de Vooruit ont voté contre (6 voix), les membres d’Ecolo et des Engagés se sont abstenus (3 voix).

Selon nos informations, le vote de cette ordonnance devrait quand même être proposé le 17 juin prochain en séance plénière du Parlement bruxellois.

Dans un communiqué, le débuté DéFi Jonathan de Patoul a appelé les députés bruxellois à adopter ce texte. “Les députés peuvent encore voter pour notre texte sur le bien-être animal lors de la prochaine séance plénière” a-t-il déclaré. “Je suis convaincu que si nous portions une plus grande attention au respect des animaux et de manière plus large, à celui de notre environnement, nous vivrions dans un monde plus durable et plus apaisé.”

Pour rappel, le texte proposé par DéFI, Groen et Open VLD ont fait l’objet d’amendements, notamment pour l’autorisation du “post cut stunning”, soit un étourdissement quelques secondes après l’égorgement, pour les bovins, et l’entrée en vigueur du texte d’ici 2028.

Pour rappel, l’abattage sans étourdissement est actuellement interdit en Flandre depuis janvier 2019 et en Wallonie depuis septembre 2019.

Gr.I. – Photo : Belga/Hatim Kaghat