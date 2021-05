À Woluwe-Saint-Lambert, les poubelles rigides seront-elles bientôt obligatoires ?

Un règlement en cours d’adoption va dans ce sens.

Dans les rues de Woluwe-Saint-Lambert, verra-t-on bientôt des poubelles rigides, entourant les sacs blancs ? Une ordonnance va être déposée ce mardi devant le conseil communal. “L’objectif est de lutter contre les poubelles éventrées, qu’on a énormément dans certains quartiers. À Woluwe-Saint-Lambert, on a l’avantage d’avoir beaucoup d’espaces verts, mais le revers de la médaille est que les renards et les corneilles s’en donnent à coeur joie lorsque les poubelles blanches sont sorties. Cela engendre de la malpropreté dans certains quartiers“, nous explique Philippe Jaquemyns (DéFI), échevin de l’espace public, en charge notamment de la propreté, et à l’origine de l’ordonnance.

“L’idée est d’imposer l’utilisation de ce conteneur rigide, dans lequel le sac blanc devra être déposé, comme une sorte de coque de protection. Mais le sac blanc restera obligatoire à l’intérieur du conteneur“, ajoute l’échevin.

Deux quartiers pour commencer

Dans le cadre de cette ordonnance, deux quartiers seront visés : celui de la Woluwe, et le Kapelleveld. “Ce sont les quartiers les plus impactés par le phénomène“, explique Philippe Jaquemyns, “Et ce sont ceux qui s’adaptent le plus à ce genre de poubelles rigides, puisqu’il s’agit de petites maisons, c’est plus facile à gérer que dans des quartiers denses, avec des immeubles“.

Il s’agira également, pour les autorités, d’une forme d’essai en vue d’une possible généralisation de l’obligation dans l’ensemble de la commune. “On va voir si on arrive aux résultats escomptés, pour voir si on étend l’obligation, peut-être, partout. Mais il faut prendre en compte les différences de tissu urbain“.

Une distribution gratuite pour les quartiers visés

Aujourd’hui, ces poubelles rigides sont vendues pour une dizaine d’euros à la commune. “Mais vu qu’il s’agit d’une imposition, nous envisageons de donner une poubelle rigide par ménage, de manière gratuite, aux habitants de ces quartiers spécifiques“. Ces conteneurs ont été validés par l’agence Bruxelles Propreté, qui a également rendu un avis favorable quant à l’ordonnance en elle-même, rapporte le blog citoyen dédié à la commune.

Certaines exceptions seront néanmoins prévues. L’obligation ne s’appliquera, en effet, pas aux copropriétés, “qui ont de toute façon l’obligation de conclure un contrat professionnel avec l’agence Bruxelles Propreté. Et nous avons donc prévu un mécanisme dérogatoire dans l’hypothèse où une personne qui ne pourrait pas utiliser ce conteneur, par manque de place par exemple, puisse solliciter une dérogation du collège communal“, conclut l’échevin Philippe Jaquemyns, qui précise cependant qu’il s’agira d’un petit fût, qui prend donc une place limitée.

