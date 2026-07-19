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À la Foire du Midi, la police veille sur les visiteurs

Avec plus de 140 attractions et des milliers de visiteurs attendus, la Foire du Midi est l’un des rendez-vous incontournables de l’été à Bruxelles. Mais derrière les manèges et les stands gourmands, la sécurité mobilise des moyens policiers.

Chaque été, la Foire du Midi attire un public familial venu profiter des attractions installées le long du boulevard du Midi. Un événement festif qui nécessite également une vigilance particulière de la part des forces de l’ordre.

Durant toute la durée de la foire, des patrouilles sillonnent le site afin de prévenir les vols à la tire, régulièrement signalés dans les lieux très fréquentés.

Les enfants constituent aussi un point d’attention. Dans une foule aussi dense, il n’est pas rare que certains se retrouvent momentanément séparés de leurs parents. Des dispositifs sont prévus pour les prendre en charge en toute sécurité jusqu’à ce que leur famille soit retrouvée. Les visiteurs sont également invités à signaler rapidement toute disparition ou situation inquiétante aux policiers présents sur place.

Reportage de Charlotte Verbruggen, Loïc Bourlard, Stéphanie Mira et Michel Geyer

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