À Koekelberg, un habitat partagé pourmamans solos

Un nouveau projet d’habitat partagé accueille des familles monoparentales à Koekelberg. Jusqu’à onze mères seules avec leurs enfants pourront y vivre, avec un objectif : rompre l’isolement et encourager l’entraide au quotidien.

Une grande maison de plus de 1.000 m² vient d’ouvrir ses portes à Koekelberg pour accueillir exclusivement des mamans solos et leurs enfants. Au total, onze familles monoparentales pourront y être hébergées dans des logements privatifs, tout en partageant plusieurs espaces communs.

Au-delà de proposer un toit, le projet vise à créer une véritable communauté de vie. Les habitantes pourront s’entraider dans leur quotidien, qu’il s’agisse de la garde des enfants, de moments de convivialité ou simplement de rompre avec l’isolement que connaissent de nombreux parents seuls.

■ Reportage de Valentine Rolus et Hugo Moriamé