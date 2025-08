À Bruxelles, une association lutte contre la pollution plastique dans le canal

Bouteilles, sacs, canettes : le plastique flotte dans le canal.

L’Asbl City to Ocean est largement confronté à la pollution plastique présente dans le canal. Les membres de l’association se mobilisent pour informer et sensibiliser à cette réalité. “En 10 minutes sur l’eau, on a presque rempli la poubelle. Quand on est sur le quai, on a l’impression que le canal est propre, mais quand on regarde de près, il y a plein de déchets”, regrette Pieter Elsen, membre de l’Asbl.

Mais alors que faire? Si les grands pays parlent de recyclage et de management des déchets, pour l’association, ce n’est pas la solution. Il faut réduire la quantité des emballages plastique. Et pour cela, un cadre législatif est déjà en place en Europe, mais de nombreuses interdictions. D’autres mesures seront mises en place d’ici 2030, notamment l’interdiction des produits miniatures dans les hôtels.

■ Reportage de Pierre Beaudot, Nicolas Scheenaerts et Laurence Paciarelli