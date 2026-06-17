À Bruxelles, un déménagement peut priver un patient précaire de son médecin

Un simple déménagement de quelques rues peut suffire, à Bruxelles, à priver une personne vulnérable de son médecin généraliste. La Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles (FAMGB) dénonce une “absurdité administrative” liée aux pratiques de certains CPAS et publie une bande dessinée pour alerter sur les risques de rupture dans la continuité des soins.

Selon la FAMGB, certains CPAS ne reconnaissent que des médecins installés sur leur propre territoire. Lorsqu’un patient déménage, ou lorsque le cabinet de son médecin change de commune, la prise en charge peut être interrompue par le CPAS d’origine, tandis que celui de la nouvelle commune refuse parfois de poursuivre la relation de soins existante.

Intitulée “Une rue trop loin…”, la BD raconte deux histoires individuelles, mais met en lumière un problème plus structurel. De nombreuses personnes précarisées peuvent être concernées, qu’il s’agisse de personnes âgées, de jeunes adultes, de familles en transition résidentielle, de personnes migrantes ou encore de travailleurs précaires, énumère la FAMGB.

“Un code postal ne devrait pas séparer un patient de son médecin”

Pour les médecins généralistes bruxellois, cette frontière administrative peut entraîner une rupture du suivi médical et de la relation de confiance, une perte d’informations cliniques, des retards de soins ou encore un recours accru aux urgences.

“Un code postal ne devrait pas séparer un patient de son médecin. C’est une frontière purement administrative qui a des conséquences humaines et sanitaires réelles”, estime la Commission Santé-Précarité de la FAMGB.

La fédération demande que la continuité de la prise en charge soit garantie lors d’un déménagement intra-Bruxelles, dans le respect du libre choix du médecin. Elle réclame aussi la mise en place, dans chaque CPAS, d’un point de contact clair pour les généralistes et les intervenants sociaux.

La BD “Une rue trop loin…”, dessinée par Florian Lamousse, est disponible en version numérique et téléchargeable sur le site de la FAMGB.

Belga – Photo : Belga