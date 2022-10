À Bruxelles, les canettes bientôt consignées ?

Après l’abandon des projets pilote de retour des canettes, une collaboration semble se dessiner entre les trois régions, qui se disent favorables à la démarche. Pour en parler, Tristan Roberti, député Ecolo à Bruxelles, était l’invité du 12h30.

Éviter de jeter ces canettes en plastique n’importe où ? Un objectif qui rassemble la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. En effet, les trois régions sont prêtes à mettre ensemble un système de consignes comme il existe déjà avec les bouteilles en verre.

►A LIRE AUSSI : Le projet des canettes consignées abandonné par la Région bruxelloise

Si les discussions sont toujours en cours, le concept paraît simple : “vous achetez des canettes dans un endroit, et vous les rapportez au même endroit. Donc il peut s’agir de commerces là où on fait ses courses. Vous payez un peu plus cher au départ et vous êtes remboursés quand vous rapportez vos déchets. L’objectif, c’est de trouver le système le plus pratique possible.”

■ Interview de Vanessa Lhuillier et Arnaud Bruckner au micro du 12h30.

E.D. – Photo : Belga/Siska Gremmelprez