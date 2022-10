À Berchem-Sainte-Agathe, la passerelle de la gare a été installée ce samedi

INFO BX1 | La passerelle de cent-trente tonnes a été installée ce samedi.

Elle enjambe désormais les voies ferrées, à deux pas du ring de Bruxelles : la nouvelle passerelle de la gare de Berchem-Sainte-Agathe a été installée ce samedi, au moyen “de l’une des plus grande grue mobile de Belgique !“, se réjouit le bourgmestre, Christian Lamouline (Les Engagés). Un dispositif qui était bien nécessaire face au poids du nouvel élément : la passerelle et ses escaliers, amenés par convoi exceptionnel, pèsent plus de cent-trente tonnes, pour une longueur de cent-cinquante mètres.

“Ils ont commencé tôt, samedi matin, avec la partie centrale. En début d’après-midi, ils s’occupaient de l’escalier de gauche, et en fin de journée l’escalier de droite. Tout a été soudé, comme un jeu de mécano pour adultes !“, nous explique le bourgmestre. L’ouvrage est en acier corten, actuellement dans sa couleur naturelle grise, mais qui rouillera dans les prochaines semaines pour lui donner le ton brun prévu. “La suite du chantier consistera à placer les marches des escaliers“, précise Christian Lamouline.

Pour réaliser le chantier, la circulation des trains a été momentanément interrompue hier. La passerelle sera ouverte aux usagers à la fin de l’année, et sera également accessible aux vélos et aux personnes à mobilité réduite, grâce à deux ascenseurs. “Mais ils ne seront mis en service qu’au début de l’année prochaine. Les deux cages sont réalisées par la SNCB, ils prendront le relais en janvier“, indique l’édile, qui précise que le maître d’ouvrage actuellement est Infrabel.

La passerelle provisoire restera en fonction jusqu’à la mise en service du nouvel ouvrage.

L’option d’un tunnel avait été écartée

À l’origine, c’est un passage à niveau qui se situait à cet endroit, “mais comme il y avait la volonté régionale de supprimer les passages à niveau, considérés très justement comme dangereux, il y avait le projet de réaliser soit un tunnel, soit une passerelle“, relate Christian Lamouline, “nous avons donc d’abord eu une passerelle provisoire durant dix ans, qui était une vraie calamité car elle n’était pas accessible pour les PMR, les vélos, et elle n’était pas élégante. Elle isolait aussi une partie de la commune“.

Il faudra une dizaine d’années pour que le choix d’une nouvelle passerelle définitive soit pris, et que les permis soient accordés. “L’option d’un tunnel a été écartée car dans le sous-sol, on retrouve beaucoup de canalisations, de câbles, etc. Cela aurait été un vrai casse-tête, et un tunnel n’est jamais idéal en matière de sécurité“, indique le bourgmestre.

Vers un tunnel au passage à niveau Nestor Martin ?

Reste que, malgré cette passerelle flambant neuve, le bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe reste préoccupé par un autre passage à niveau, situé quatre-cent mètres plus loin : “au niveau de la rue Nestor Martin, il reste un passage à niveau, l’un des derniers de la Région, entre Berchem et Ganshoren. La voirie est étroite, en mauvais état, nous l’avons donc mise à sens unique pour que le trafic y soit limité, mais un jeune y a été percuté par un train en juillet dernier“.

Christian Lamouline a donc demandé à Infrabel “sans attendre dix ans” de prendre des initiatives et de supprimer ce passage à niveau. “Il ne faut pas que cela traîne, il y a eu un mort. La solution, ici, serait un tunnel : il permettrait aux camions et aux voitures de passer, car c’est un gros axe avec Asse et Zellik plus loin“, explique le bourgmestre.

D’après l’édile, “Infrabel est assez ouvert, mais ce nouveau chantier a évidemment un coût“.

