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59 inculpés rassemblés dans une affaire de vente de stupéfiants entre 2022 et 2025

drogue Bruxelles

Un dossier comptant 59 inculpés est passé devant la chambre du conseil de Bruxelles mercredi, provoquant un regroupement conséquent d’avocats et de suspects devant la salle où s’est tenu l’audience à huis clos.

Le parquet demande le renvoi en correctionnelle de la majorité d’entre eux pour de la vente de stupéfiants (cocaïne et cannabis) commise en association et, pour certains, en qualité de dirigeant. La vente s’est déroulée à Bruxelles à des dates indéterminées, entre le 3 mars 2022 et le 5 novembre 2025, d’après le réquisitoire du parquet que Belga a pu consulter.

Un seul inculpé est considéré par le parquet comme le dirigeant de l’organisation criminelle. Toujours selon ce réquisitoire, une partie des inculpés aurait détenu ou porté des armes prohibées.

La confiscation par équivalent reprise au réquisitoire s’élève à 6,1 millions d’euros.

Belga

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