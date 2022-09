55 magistrats sont enfermés dans la nouvelle prison de Haren le temps d’un week-end

55 magistrats sont actuellement enfermés dans la toute nouvelle prison de Haren. Ils se sont portés volontaires pour expérimenter, pendant deux jours, la vie en prison, et préparer le personnel pénitentiaire à l’ouverture, le 30 septembre prochain.

Pour se rendre compte de la vie en prison et son impact psychologique, 55 magistrats ont accepté de s’enfermer pendant deux jours dans la nouvelle prison de Haren. Les juges pénaux, juges d’instruction, procureurs et stagiaires judiciaires y sont soumis au même régime que les vrais détenus et suivent les ordres du personnel pénitentiaire.

Du samedi matin, 9 heures, jusqu’au dimanche après-midi, les magistrats suivent l’horaire quotidien normal des détenus, prennent les mêmes repas et ont les mêmes activités obligatoires. Certains d’entre eux travailleront, entre autres, à la cuisine et à la blanchisserie. Les téléphones sont interdits, mais ils peuvent recevoir des visites familiales. Les détenus de ce week-end pourront néanmoins prononcer le mot “terminus” lorsque le séjour devient trop difficile à supporter.

Une pierre deux coups

La prison de Haren sera officiellement inaugurée le 30 septembre, l’expérience est donc une bonne répétition générale pour le personnel : “Cette initiative permet de faire d’une pierre deux coups. Les magistrats savent évidemment comment se passent les choses dans une prison, mais en faire l’expérience par eux-mêmes leur donne une occasion unique qui pourra les aider à prononcer des peines en toute connaissance de cause d’imposer des peines” justifie le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, à l’initiative conjointe de l’expérience, avec l’Administration pénitentiaire et l’Institut de formation judiciaire.

Une prison d’un nouveau genre

Cette nouvelle prison a une capacité de 1190 détenus et remplacera les prisons de Forest, Saint-Gilles et Berkendael. Il s’agit d’un village pénitentiaire, dont les bâtiments sont plus petits, avec des unités de vie séparées, chacune comptant environ 30 places. Les détenus pourront être diversifiés en fonction de leur profil et de leur âge. Les unités de vie sont d’ailleurs adaptées aux différents besoins du groupe cible.

Les détenus pourront se déplacer plus librement dans la prison grâce à un badge. L’objectif est de continuer à superviser, mais à distance, et ainsi, permettre une détention qui a plus de sens, selon le cabinet du ministre de la Justice.

M.D. – Photo : Belga/Benoit Doppagne