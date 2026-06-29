475 étudiants du qualifiant reçoivent leur diplôme lors d’une cérémonie à l’Hôtel de ville de Bruxelles
Près de 500 étudiants de l’enseignement qualifiant ont reçu leur diplôme ce lundi lors d’une cérémonie à l’Hôtel de ville de Bruxelles. Ces élèves sortent de différents établissements secondaires, comme les Arts et Métiers ou l’Institut De Mot-Couvreur, ainsi que du Centre d’éducation et de formation en alternance. Métiers en pénurie oblige, certains ont déjà reçu un contrat de travail, avant même leur diplôme. Anaïs Corbin était sur place.