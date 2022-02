40 ans de grands procès sportifs dans le livre consacré à l’avocat Daniel Spreutels

“Mes plus beaux procès”, le livre de Denis Goeman vient de sortir, il retrace 40 ans de carrière de l’éminent avocat, Daniel Spreutels. Dans cet ouvrage : d’impressionnantes affaires pénales et surtout sportives.

Comment faire le tri dans une carrière aussi longue et aussi riche que celle de Maître Spreutels, l’avocat de nombreuses personnalités, comme Marcel Habran, Geneviève Lhermitte, Bernard Tapie, Michaël Schumacher ou encore Sir Alex Ferguson ? L’auteur du livre “Mes plus beaux procès“, l’ancien porte-parole du Parquet de Bruxelles, Denis Goeman, a expliqué dans le 12h30, que “l’idée était de réunir à la fois des grands procès, (…) et toute une série de personnages qui font le sel d’une carrière d’avocat ou de magistrats. Des personnages un peu truculents ou des situations cocasses, qui ont traversé la carrière de Daniel Spreutels“.

Maître Spreutels a une attache toute particulière pour les affaires liées au sport et au football. Ce passionné du ballon rond depuis son enfance, a suivi de nombreux procès, et a vu l’aspect peu reluisant de ce milieu : “Le hasard a voulu que je sois l’avocat dans la plupart des dossiers de football qui ont retenu toute l’attention médiatique. Effectivement, le football connaît des dérives, des épisodes de corruption. Dans le temps, c’était des matchs isolés, maintenant c’est le Football Gate, c’est plus vaste” a raconté l’avocat d’Herman Van Holsbeeck. Cet aspect de la carrière de Daniel Spreutels a particulièrement inspiré Denis Goeman, celui ci est “assez inédit, pour un avocat, d’être à la foi un ténor des assises et quelqu’un qui intervient dans les plus grandes affaires du droit du sport depuis 40 ans“.