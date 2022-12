3,8 millions d’euros pour l’acquisition et la rénovation de logements par les communes

La Région bruxelloise a consacré cette année 3,8 millions d’euros au financement, jusqu’à 100% de l’acquisition et/ou la rénovation par les communes et CPAS de biens (logements, bureaux, entrepôts, etc.) afin de créer des logements publics et sociaux, a indiqué vendredi la secrétaire d’Etat bruxelloise en charge du Logement, Nawal Ben Hamou (PS).

Nawal Ben Hamou avait lancé un deuxième appel à projets à destination des communes et CPAS pour financer ce type d’initiative. Six projets ont été retenus dans les communes d’Auderghem, de Bruxelles (Ville), Evere, Saint-Gilles et Woluwe Saint-Pierre, qui représentent un potentiel de 15 à 22 logements. Le budget alloué par la Région pour l’acquisition et/ou la rénovation de ces bâtiments est de 3.784.847,84 €. Un premier appel à projets lancé en 2021 avait débouché sur le financement de 7 projets (33 logements) pour un montant global de 7.679.181 €. Les communes concernées étaient Ganshoren, Ixelles, Saint-Gilles et Woluwe-Saint-Pierre. Un troisième appel à projet sera lancé début 2023. « Les communes et les CPAS sont des partenaires incontournables de notre politique du logement abordable. Malheureusement, ces acteurs locaux ne disposent pas toujours des moyens financiers suffisants pour développer une politique volontariste de création de logements sociaux ou assimilés. Avec ces appels à projets annuels, nous leur permettons de financer des opérations immobilières ou des interventions ponctuelles, sans pour autant grever leur budget communal » a commenté Nawal Ben Hamou, dans un communiqué.

