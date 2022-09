20 étudiants d’échange cherchent une famille d’accueil d’ici samedi

20 étudiants étrangers sont à la recherche d’une famille d’accueil à Bruxelles ou en Wallonie pour l’année scolaire. L’organisation AFS Belgique, qui met en place des échanges interculturels, lance un appel pour leur trouver une famille d’ici samedi, jour de leur arrivée.

Ce samedi 24 septembre, alors que l’école aura déjà repris depuis près d’un mois, 20 jeunes de différents pays arriveront en Belgique et ne savent pas encore si un foyer pourra les accueillir ni dans quelle école ils pourront suivre leur cursus. En cause notamment l’augmentation du coût de la vie dû à l’inflation et au coût de l’énergie. En effet, il s’agit d’un accueil bénévole. AFS prend en charge frais de scolarité, de mobilité, frais médicaux et assurance. L’argent de poche du jeune lui est donné par sa famille de son pays d’origine pour ses loisirs. Pour le reste, le jeune est hébergé et entretenu par sa famille d’accueil. Une situation inédite pour l’association comme nous le décrit Magali Nerincx, coordinatrice des opérations chez AFS.

“Chaque année, c’est un challenge pour trouver des familles d’accueil et parvenir à faire passer notre message et à toucher les personnes qui peuvent être sensibles au projet. Cette année, la difficulté est décuplée, on pense que la situation économique et l’incertitude dans le monde, aujourd’hui, font que cela devient plus compliqué.”

La coordinatrice ajoute que jamais l’association en est arrivée à ne pas pouvoir accueillir un.e jeune pour lequel ils s’étaient engagés à trouver une famille et à accompagner tout le long de son séjour. “Ce serait inédit cette année, depuis l’existence d’AFS, si on devait malheureusement, d’ici à quelques jours ou semaines, dire à ces jeunes “on est désolés, on n’a pas pu trouver les familles pour vous accueillir et vous devez renoncer à votre rêve de découvrir la Belgique et d’apprendre le français” donc on espère toujours et on continue à se mobiliser et à mettre toute notre énergie pour pouvoir faire en sorte que ces jeunes puissent arriver comme prévu pour l’année scolaire ici en Belgique.”

Qui sont ces jeunes qui attendent une famille ?

Ces jeunes ont entre 15 et 18 ans et viennent du monde entier. D’Europe comme l’Italie, la Lettonie, Finlande, Espagne ou encore le Danemark, mais aussi d’Amérique latine comme le Mexique, Paraguay, le Honduras ou encore d’Asie. Ils et elles espèrent poser leur valise en Belgique dès le 24 septembre pour 10 mois. Pour découvrir la culture de notre pays et apprendre le français en vivant en immersion totale, au sein de familles dont ils et elles partageront le quotidien. “On comprend que ce n’est pas évident pour une famille de s’engager pour l’accueil pour un si long terme, donc on est ouverts à accepter des familles qui seraient prêtes à tenter l’aventure pour une durée plus limitée de 2, 3, 6 mois en fonction de possibilités. ”

Pas de profil type de famille d’accueil

“Pour être famille d’accueil, il suffit d’être curieux.se et désireux.se de partager son quotidien avec un ou une étudiant.e qui vient d’ailleurs avoir envie de le/la rencontrer, d’apprendre à le/la connaître, de découvrir sa culture et l’aider à s’intégrer à notre pays. La localisation géographique, la religion ou la composition de la famille a peu d’importance : avec ou sans enfant, monoparentale, homoparentale, vivant en ville ou à la campagne… L’essentiel est d’être ouvert à cette expérience de partage.”

Si vous êtes intéressés pour devenir famille d’accueil, vous pouvez vous rendre sur le site afsbelgique.be

■ Une interview de Magali Nerincx, coordinatrice des opérations chez AFS réalisée par Anaïs Corbin