Deux tiers des Ukrainiens qui ont demandé une protection temporaire vivent toujours en Belgique

Voici déjà un an que de nombreux Ukrainiens sont arrivés en Belgique.

14 mars 2022, le monde afflue au Palais 8. L’enregistrement des réfugiés ukrainiens commence, alors que la guerre éclatait deux semaines plus tôt. Si à cette période, 1000 statuts étaient délivrés en moyenne par jour, on en compte encore 60 pour le mois de février 2023. Cette protection leur permet un droit de séjour, accès au marché du travail, accès au logement et assistance sociale et médicale.

Un an après cette vague de migration, la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V) a souhaité dresser le bilan, dans un communiqué. “Au moins deux tiers des Ukrainiens qui sont venus dans notre pays l’année dernière y vivent encore. Plus la guerre dure, plus les gens sont susceptibles de rester ici pendant une plus longue période. (…) Nous devons donc miser sur l’intégration et l’emploi. À cet effet, il est essentiel que les personnes disposent d’une carte de séjour valide.”

Le bilan est d’ailleurs salué par les acteurs de terrain. Au total, plus de 65.000 Ukrainiens ont été accueillis chez nous.

