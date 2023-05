180 000 heures de stationnement offertes durant le mois de juin

La Ville de Bruxelles compte distribuer plusieurs milliers de tickets de parking d’une durée d’une heure de stationnement à tous les commerçants participants.

Afin de soutenir les commerçants bruxellois, et pour encourager les solutions de mobilité efficaces, l’action menée par la Ville de Bruxelles permettra à de nombreux commerçants de profiter de tickets de parking d’une durée d’une heure de stationnement. Ces tickets seront valables dans 18 parkings partenaires couvrant le Pentagone.

Avec l’entrée en vigueur des nouveaux plans de mobilité et de stationnement qui visent à libérer l’espace public pour le rendre plus convivial et attractif – notamment, en favorisant le report du stationnement hors voirie – les habitudes des chalands du centre-ville ont été modifiées. Les parkings représentent aujourd’hui la porte d’entrée la plus confortable, rapide et sûre vers le centre-ville et ses quartiers commerçants.

Afin d’inciter les clients à acquérir de nouvelles habitudes et leur faire découvrir ces solutions de stationnement faciles, les commerçants de la Ville de Bruxelles proposeront des tickets gratuits à usage unique.

“Par cette action, nous entendons à la fois soutenir les commerçants durement touchés par les crises successives, la baisse du pouvoir d’achat et la concurrence du commerce en ligne, tout en

accompagnant les changements de comportements des automobilistes en les guidant vers les différents parkings de la Ville. L’occasion d’accéder aux ruelles commerçantes en toute détente et

d’inviter à la découverte, pour un type d’expérience urbaine multimodale“, explique Fabian Maingain (DéFI), échevin des affaires économiques à la Ville de Bruxelles.

C.H.