1700 personnes ont couru pour la lutte contre le cancer du sein

Le mois d’octobre est symbole du mois de sensibilisation au cancer du sein. L’annuelle course Race For The Cure a eu lieu ce dimanche pour récolter des dons et encourager au dépistage.

Près de 1700 participants ont franchi la ligne d’arrivée de la traditionnelle course de Race For The Cure. L’événement, organisé par ThinkPink, vise récolter des dons pour faire progresser la recherche, mais aussi à sensibiliser au le dépistage du cancer du sein, qui touche une femme sur huit en Belgique.

Un t-shirt rose a été donné aux femmes atteintes d’un cancer du sein et un t-shirt blanc aux participants venus en soutien. Pour motiver les coureurs et coureuses, les ambassadrices étaient présentes pour partager ce moment.

À Bruxelles, seules 8% des femmes se font dépister, malgré la gratuité du mammotest entre 50 et 69 ans et les suivis personnalisés en cas d’antécédents familiaux. Après la crise du Covid cependant, les rendez-vous on pris du retard : “Tous les rendez-vous pour une mammographie ont été annulés en 2020. Il a fallu plusieurs mois pour pouvoir reprendre rendez-vous. On a vu que les cancers du sein étaient pris plus tard que nécessaire. On sait qu’au plus tôt est pris un cancer du sein, au plus grandes sont les chances de guérison et d’avoir un traitement moins lourd“, a expliqué la porte-parole de Think Pink, Tiffany Bulteau.

Tout au long de l’année, à distance, il est possible de participer à Race For the Cure en imaginant son propre parcours. Think Pink espère, cette année, battre le record des 11.000 participants de l’année passée.

■ Reportage de Camille Paillaud, Camille Dequeker et Loïc Rey