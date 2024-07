164 athlètes belges iront aux Jeux Olympiques de Paris

La délégation belge pour les JO de Paris du 26 juillet au 11 août se compose de 164 athlètes, 82 chez les dames et 82 chez les messieurs. C’est la plus grosse délégation belge aux JO depuis Amsterdam 1928 (172). Ils étaient 171 à Paris 1924, il y a 100 ans, et 330 à Anvers 1920.

A Tokyo il y a trois ans, ils étaient 123 (68 hommes et 55 femmes). Pour sa dernière annonce, le COIB a officialisé samedi à Louvain-la-Neuve une liste sous réserve d’une réallocation de quotas non utilisés. La délégation d’athlétisme est forte de 42 athlètes et quatre relais, les Belgian Tornados, les Belgian Cheetahs, les Belgian Rockets et le relais mixte.

Dans l’autre sport phare des Jeux, la natation, ils sont quatre (soit deux de plus qu’à Tokyo 2020): Valentine Dumont, Roos Vanotterdijk, Florine Gaspard et Lucas Henveaux. Pour la première fois, trois équipes d’équitation (saut d’obstacles, concours complet et dressage) sont aux JO avec 3 cavaliers par discipline et un réserviste. Karin Donckers, en concours complet, va disputer ses 7es JO, un record égalé.

Lotte Kopecky voudra briller à la fois sur la route et sur la piste en cyclisme au sein d’une délégation de 21 coureurs en cyclisme, soit la plus grande de l’histoire. Ils étaient 15 à Tokyo et 17 à Londres. Trois sports collectifs affichent leurs ambitions. Le hockey a annoncé ses 16 Red Lions et 16 Red Panthers, le basket a dévoilé ses 12 Belgian Cats, dont 11 sont championnes d’Europe depuis juin 2023 à Ljubljana. L’escalade (Hannes Van Duysen), le golf féminin (Manon De Roey), le cinquième gymnaste (Glen Cuyle), le judo (Matthias Casse, Gabriella Willems, Toma Nikiforov et Jorre Verstraeten), le tennis (Zizou Bergs, Sander Gillé et Joran Vliegen) ont, notamment, été ajoutés à la liste.

Belga – Photo: Eric Lalmand