Travaux à la Barrière de Saint-Gilles: une ligne de bus temporaire 90 dès le 22 juillet

Une ligne de bus temporaire 90 circulera du 22 juillet au 28 août afin de rétablir une desserte de la rue Théodore Verhaegen, à Saint-Gilles, a annoncé jeudi la Stib sur son site.

Cette navette doit compenser la déviation du bus temporaire 96, mise en place depuis le 29 juin dans le cadre des travaux à la Barrière de Saint-Gilles. Depuis cette déviation via la Porte de Hal, les arrêts Guillaume Tell et Bethléem n’étaient plus desservis, ce qui a allongé les distances à parcourir à pied pour les habitants du quartier. La nouvelle ligne circulaire 90 fonctionnera du lundi au vendredi, de 07h00 à 19h00, à raison d’un passage toutes les 20 minutes.

La ligne reliera notamment la Gare du Midi, la Porte de Hal, la Barrière, Guillaume Tell, Bethléem, l’Avenue du Roi et Suède. Elle sera exploitée avec de petits bus électriques à capacité limitée. La Stib invite les voyageurs pouvant effectuer le trajet à pied à privilégier cette solution afin de laisser la priorité aux personnes à mobilité réduite ou rencontrant des difficultés de déplacement.

Dès le 29 août, le bus temporaire 96 retrouvera son itinéraire via la rue Théodore Verhaegen.

L’échevine saint-gilloise de la Mobilité, Catherine Morenville (Ecolo), s’est félicitée de cette solution, tout en soulignant qu’elle “n’est pas optimale“. “On a insisté auprès de la Stib pour qu’elle trouve une solution, car beaucoup de monde était lésé par la déviation de la ligne 96, qui remplace déjà le tram 81“, a-t-elle expliqué.

Cette adaptation intervient alors que les travaux de réaménagement de la Barrière de Saint-Gilles continuent de perturber plusieurs lignes de tram et de bus. Depuis cette semaine, la ligne 50 a toutefois retrouvé son itinéraire habituel jusqu’au centre-ville, améliorant également la desserte du secteur de la Barrière de Saint-Gilles.

Belga