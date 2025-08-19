Sens de circulation modifié dans deux rues à Saint-Gilles

Depuis ce lundi, le sens de circulation de la rue Vanderschrick, à Saint-Gilles, a été inversé. Le 19 septembre, cette mesure sera également appliquée dans la rue Saint-Bernard. Une phase-test d’un an en vue d’un réaménagement définitif, annonce le média Bruzz. août

Le sens de circulation dans la rue Vanderschrick est modifié depuis ce lundi 18 août entre l’avenue Jean Volders et la chaussée de Waterloo. Le vendredi 19 septembre, le sens de circulation de la rue Saint-Bernard sera inversé entre la rue de la Victoire et la chaussée de Waterloo. Une nouvelle piste cyclable sera également ajoutée, ainsi que des marquages au sol temporaires et des aménagements végétalisés.

“Nous sonderons les riverains afin d’obtenir des retours sur les effets des modifications“, précise échevine de la Mobilité, Catherine Morenville (Ecolo), “ils seront impliqués tout au long de la phase de test“. Le passage des piétons, cyclistes, motos, voitures et camions sera mesuré en continu par des capteurs Telraam.

Les nouvelles configurations seront testées pendant un an, avant l’éventuel réaménagement définitif. Le changement de sens de circulation doi contribuer à plus de sécurité pour les piétons plus sûrs et des rues plus adaptées aux cyclistes. Cela s’inscrit dans le plan de mobilité de Saint-Gilles, qui vise à réduire le trafic de transit, augmenter la sécurité et l’aménagement pour les piétons et les cyclistes, rendre plus lisible la circulation automobile, faciliter le passage des transports en commun et permettre une végétalisation de qualité.