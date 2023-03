Pour la Stib, Good Move a un impact positif à Schaerbeek et dans le Pentagone

Six mois après l’instauration de Good Move, la Stib a constaté que les aménagements des quartiers apaisés ont un impact positif sur les temps de parcours de plusieurs de ses lignes, et surtout en heures de pointe, à Schaerbeek et dans le centre-ville. En revanche, certaines lignes de bus souffrent plus dans le quartier Coteaux.

De bonnes nouvelles pour les bus du centre-ville

Le nouveau plan de circulation du Pentagone a également un impact positif sur la ligne de bus 46 entre Porte d’Anderlecht et Yser, en particulier en pointe le soir.

Si, dans un premier temps, le nouveau plan de circulation a eu un impact négatif sur la ligne de 89 en direction de Porte de Ninove, la situation a bien évolué au fil des mois. On enregistre aujourd’hui des gains de temps de parcours, que ce soit vers Gare Centrale ou vers Porte de Ninove. En février dernier, 201.000 voyages ont été comptabilisés sur la ligne 89.

Pour les bus 29, 63, 65 et 66 en direction de la Gare Centrale, la situation est aujourd’hui meilleure qu’avant la mise en place du plan de circulation : les gains sont de 18 secondes de temps de parcours en pointe le matin et 49 secondes en pointe le soir.

En direction de Madou, les aménagements et changements réalisés après la mise en œuvre du contrat local de mobilité permettent aujourd’hui d’enregistrer un gain de temps de parcours le matin. À noter que jusqu’en été, des travaux empêchent les bus 65 et 66 d’accéder à l’arrêt Madou en direction de la Gare Centrale. Il va donc falloir être encore un peu patient.

Bilan positif pour les trams à Schaerbeek

Les aménagements réalisés dans la commune de Schaerbeek ont également un impact positif sur la circulation des lignes de tram 25/62 et 92/93.

Pour les trams 92/93 entre Sainte-Marie et Eenens, les gains sont particulièrement marqués en direction de Sainte-Marie durant les heures de pointe (une minute de temps de parcours gagnée), grâce notamment au contresens tram instauré dans la chaussée de Haecht vers le centre-ville. La régularité des trams s’est également améliorée.

Pour les trams 25/62 entre Coteaux et Lefrancq, les performances sont particulièrement marquées en direction de Coteaux (grâce notamment au contresens tram instauré dans la rue Rogier) durant la pointe du soir. Cela représente un gain de temps de parcours d’une minute trente. La régularité des trams s’est, ici aussi, améliorée.

Situation mitigée pour certains bus à Schaerbeek

Pour la ligne de bus 56 entre Colignon et Coteaux, les temps de parcours ont diminué en direction de Colignon en heures de pointe (-47 secondes), mais en direction de Coteau, ils ont augmenté en pointe le soir (+37 secondes).

Pour les lignes de bus 64/65 entre Patrie et Chazal, la situation s’est aggravée, avec une importante hausse des temps de parcours en direction du centre-ville en pointe le matin (+57 secondes). Des progrès sont constatés vers les faubourgs en pointe le matin, mais la vitesse moyenne reste faible. ​

Le trafic sur l’avenue Deschanel, entre Azalée et Coteaux, a un impact important sur la circulation des bus 56 et 66, de même que le trafic sur l’avenue Chazal entre Chazal et Patrie (bus 64 et 65). Cela reste des points noirs en pointe du matin, vers le centre-ville. La Stib est demandeuse de nouvelles bandes bus dans l’avenue Chazal et dans l’avenue Paul Deschanel afin d’améliorer la situation.

■ Interviews d’Elke Van den Brandt (Groen), ministre bruxelloise de la Mobilité, et Cindy Arents, porte-parole de la Stib, par Marie-Noëlle Dinant et Camille Dequeker.

Rédaction