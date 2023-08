Sécurité routière : le nombre d’accidents de vélos et trottinettes en hausse à Bruxelles

Le nombre de victimes de la circulation à Bruxelles est en hausse, peut-on lire dans le journal le Soir. Selon Bruxelles Mobilité, 4.800 personnes ont été blessées en 2022. C’est 18% de plus qu’en 2021.

Et c’est la hausse des blessés à vélo qui inquiète le plus. La barre des mille cyclistes blessés a été franchie l’an dernier, du jamais vu en trois ans. Une augmentation qui s’explique par l’explosion de la pratique dans notre capitale. “Selon les comptages de Pro Velo, on aurait en 2022 300% d’usagers cyclistes en plus qu’en 2010. Les accidents n’évoluent pas dans la même proportion. Donc il faut relativiser cette hausse des accidents, même si on doit rester attentif“, commence Camille Thiry, la porte-parole de Bruxelles Mobilité.

En 2022, le nombre de victimes de la circulation a augmenté de 18%. Des statistiques influencées par l’arrivée des trottinettes électriques. L’an dernier, on comptait 700 blessés en trottinettes, soit 300 de plus en un an. Des chiffres qui doivent être pris au sérieux par les autorités régionales, selon les observateurs de la sécurité routière. “Il faut faire respecter les règles et contrôler davantage, en particulier à Bruxelles. Maintenant, il faudrait peut-être aller plus loin : rendre le casque et la veste fluo obligatoire pour les trottinette électriques“, commente de son côté Benoit Godart, porte-parole de Vias.

> Reportage de Marie-Noëlle Dinant, Morgane Van Hoobrouck et Corine De Beul