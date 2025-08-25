Près de 500 enfants blessés en 2024 sur le chemin de l’école

L’an dernier, 482 enfants ont été victimes d’un accident de la route dans la capitale, relève Bruxelles Mobilité lundi, jour de rentrée scolaire pour les jeunes francophones. C’est moins que les années précédentes, mais pour diminuer encore ce nombre, le service public régional rappelle quelques bons réflexes à adopter devant et derrière le volant.

Le nombre de mineurs blessés sur les routes bruxelloises est globalement en baisse par rapport à 2015. Avant la pandémie de coronavirus, ces chiffres stagnaient au-dessus du demi-millier de victimes. En 2022, première année considérée post-Covid-19, ces accidents avaient connu un pic à 544 victimes. Une tendance à la baisse s’est ensuite amorcée, 2023 passant sous la barre du demi-millier (494).

À quatre roues, deux roues ou sur ses pieds, Bruxelles Mobilité rappelle quelques règles à respecter pour se déplacer en toute convivialité et sans danger. La première est toute simple : respecter le code de la route. Cela vaut également pour les piétons, qui doivent traverser sur les passages dédiés et respecter, eux aussi, les feux de signalisation. Derrière ou devant le volant, mieux vaut donc garder les yeux sur la route plutôt que sur son téléphone.

Les automobilistes, quant à eux, ne peuvent jamais stationner à moins de cinq mètres d’un passage zébré, ni sur les pistes cyclables, car ils gênent la visibilité ou constituent un obstacle. “En présence d’un enfant en trottinette ou à vélo, évitez les dépassements brusques ou risqués”, préconise également l’agence bruxelloise.

En voiture ou à vélo, les adultes sont invités à utiliser un siège adapté au poids et à la taille de l’enfant, ainsi qu’à vérifier que les plus jeunes sont correctement attachés. Enfin, “il est strictement interdit de se déplacer à deux (donc avec votre enfant) sur une trottinette”, insiste Bruxelles Mobilité.

Belga