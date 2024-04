Pas de changement majeur dans la tarification des parkings d’aéroports en Belgique

Les voyageurs devront encore tenir compte cette année de tarifs revus à la hausse sur les parkings des aéroports, selon un relevé effectué par le site internet spécialisé Vliegveldinfo.nl.

Chaque année, la plateforme passe en revue la tarification des 16 aéroports les plus fréquentés par les Belges et les Néerlandais. La Belgique connaît peu d’évolution; seul l’aéroport de Bruxelles devient plus cher. On observe une forte baisse à Charleroi, mais les prix ne retiennent pas le shuttle vers le terminal aéroportuaire.En moyenne, se garer une semaine (huit jours) sur un des seize aéroports coûte 82 euros, un montant record et une hausse de 7,1 euros par rapport à 2023. Laisser sa voiture tout un week-end (trois jours) est également devenu plus onéreux: 54,1 euros en moyenne, une progression de 3,7 euros.

En Belgique, seul Brussels Airport est devenu plus cher. Il faudra débourser 96,5 euros pour une semaine, deux euros de plus que l’an dernier. Un stationnement de trois jours revient à 59,5 euros, une hausse de 6,5 euros.

Seuls Deurne (132 euros) et Liège (97 euros) sont plus chers sur une base hebdomadaire, mais leurs tarifs restent inchangés.

Se garer au BSCA (Charleroi) est par contre devenu meilleur marché. Une semaine revient à 58 euros, 15,5 euros de moins que l’an dernier, selon les calculs de Vliegveldinfo.nl. Pour trois jours, 43 euros sont demandés, 7 euros de moins qu’en 2022. Le prix du shuttle qui amène les voyageurs du parking P3 au terminal n’est cependant pas gratuit: 8 euros par personne. Les plus patients peuvent aussi marcher une vingtaine de minutes.

Les plus fortes hausses de prix sont constatées aux Pays-Bas. Si une voiture veut passer une semaine de repos à Schiphol, son propriétaire devra prévoir 121 euros, soit 37,5 euros de plus que l’an dernier. Eindhoven applique une hausse plus modérée (+4,6 euros) pour atteindre les 101,4 euros.

Pour établir ces comparaisons, le site internet est parti des tarifs en ligne les moins chers en fonction des places disponibles. Il est conseillé aux voyageurs de réserver en ligne et de s’y prendre bien à temps s’ils veulent prétendre à un prix plancher.

Belga