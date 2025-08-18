Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Les travaux de rénovation d’une piste de Brussels Airport presque achevés

Les travaux de rénovation de la piste 07R/25L de Brussels Airport, débutés le 12 juillet dernier, arrivent à leur terme et devraient être terminés comme prévu le 27 août.

Même s’ils ont entraîné une indisponibilité de la piste une grande partie de l’été, les travaux étaient nécessaires pour continuer à garantir la fiabilité et la sécurité de l’outil. Il s’agissait de placer une nouvelle couche d’asphalte, un nouveau balisage et de nouvelles gouttières de drainage.

L’éclairage a également été renouvelé. Les derniers travaux à une piste de Brussels Airport remontaient à 2015. La piste 07R/25L est la plus méridionale des deux pistes parallèles de Brussels Airport. Elle est principalement utilisée pour les atterrissages : plus de la moitié des avions arrivant à l’aéroport l’année dernière ont atterri sur cette piste, principalement en provenance de l’est.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

18 août 2025 - 14h56
Modifié le 18 août 2025 - 14h56
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales