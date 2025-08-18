Les travaux de rénovation d’une piste de Brussels Airport presque achevés

Les travaux de rénovation de la piste 07R/25L de Brussels Airport, débutés le 12 juillet dernier, arrivent à leur terme et devraient être terminés comme prévu le 27 août.

Même s’ils ont entraîné une indisponibilité de la piste une grande partie de l’été, les travaux étaient nécessaires pour continuer à garantir la fiabilité et la sécurité de l’outil. Il s’agissait de placer une nouvelle couche d’asphalte, un nouveau balisage et de nouvelles gouttières de drainage.

L’éclairage a également été renouvelé. Les derniers travaux à une piste de Brussels Airport remontaient à 2015. La piste 07R/25L est la plus méridionale des deux pistes parallèles de Brussels Airport. Elle est principalement utilisée pour les atterrissages : plus de la moitié des avions arrivant à l’aéroport l’année dernière ont atterri sur cette piste, principalement en provenance de l’est.

Belga